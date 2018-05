Трамп обсудит с лидером КНР торговлю

Президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я проведу разговор со своим другом, председателем КНР Си (Цзиньпином), сегодня утром, в 8.30. Основными темами станут торговля, где произойдут хорошие события, и Северная Корея, где идет построение отношений и доверия», — написал Трамп в твиттере.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщало, что США и Китай намерены разрешить торговый спор через диалог и уже достигли консенсуса по некоторым направлениям своего торгового спора.

Однако уточнялось, что стороны все еще имеют большие разногласия в отношении оставшихся вопросов.

I will be speaking to my friend, President Xi of China, this morning at 8:30. The primary topics will be Trade, where good things will happen, and North Korea, where relationships and trust are building.