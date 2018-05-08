Пескова спросили о должностях Новака и Дворковича в новом кабмине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос о должности и.о. министра энергетики Александра Новака в новом составе правительства преждевременным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подождите, еще никакого нет кабинета, нет назначений, нет распределений и так далее. Поэтому это пока преждевременные вопросы», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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Пресс-секретарь президента также переадресовал вопрос о дальнейшей судьбе вице-премьера Аркадия Дворковича в кабинет министров.

«Это пока нужно адресовать все-таки вопрос в правительство. Это не ко мне вопрос. Потому что это именно Дмитрий Анатольевич (Медведев) говорил и сегодня говорит о своих кандидатах на должности вице-премьеров, руководствуясь теми или иными соображениями. Поэтому, пока давайте в правительстве это спрашивайте», — сказал Песков.

Ранее источник сообщил, что во время консультаций с фракцией «Единая Россия» Дмитрий Медведев не назвал кандидатуры Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева.