Матвиенко рассказала, какие министры сохранят свои посты в новом правительстве

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что обновление правительства России будет спокойным, плановым и без резких колебаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На мой взгляд, это будет спокойное обновление состава правительства, плановое, без всяких резких движений. В данном случае также очень важно знание (Ио премьер-министра Дмитрием) Медведевым конкретных людей, их потенциала и возможностей. Это, в свою очередь, обеспечит преемственность в работе правительства, что на данном этапе, на мой взгляд, необходимо и крайне важно», — заявила Матвиенко.

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Она также подчеркнула, что эффективные министры «безусловно, сохранят свои посты».

Ранее сообщалось, что стали известны возможные кандидаты в вице-премьеры.