Источник: Медведев не назвал замами Шувалова, Дворковича и Рогозина
Во время консультаций с фракцией «Единая Россия» Дмитрий Медведев не назвал кандидатуры Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник, близкий к фракции.
Данную информацию также подтвердил другой источник.
Ранее стали известны возможные кандидаты в вице-премьеры.
Сообщалось, что Алексей Гордеев будет курировать сельское хозяйство, Дмитрий Козак — энергетику, Ольга Голодец — спорт и культуру, Виталий Мутко — строительство, Алексей Акимов — транспорт, Юрий Борисов — ВПК, Голикова — социальную политику. Также он предложил назначить зампредом правительства по ОПК нынешнего заместителя министра обороны Юрия Борисова, а Константина Чуйченко — главой аппарата правительства.