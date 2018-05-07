Путин поручил правительству работать до назначения нового состава кабмина

Президент России Владимир Путин поручил правительству продолжать действовать до назначения нового состава кабмина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В связи со сложением Правительством России своих полномочий в соответствии со статьей 116 Конституции России, руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции России, постановляю: правительству России продолжать действовать до сформирования нового Правительства России», — сказано в поручении.

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Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что правительство России ушло в отставку после инаугурации президента.

Как стало известно, Владимир Путин вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.