Кудрин отказался комментировать слухи о скором назначении на «высокий пост»

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин не стал комментировать слухи о скором возможном назначении на высокий пост, передает РИА «Новости».

«Я не комментирую», — сказал Кудрин.

Ранее Financial Times со ссылкой на ряд источников сообщило, что Путин обдумывает вопрос о назначении экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на «важный пост».

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7 мая избранный президент России Владимир Путин вступает в должность. Сразу после инаугурации нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед главой государства.

В Кремле началась торжественная церемония инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Несмотря на традиционность мероприятия, в этом году в самой процедуре ожидаются некоторые изменения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.