Хантсман примет участие в ПМЭФ

Посол США в России Джон Хантсман примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уже становится понятной группа выступающих, в том числе свое участие подтвердил посол США. Он выступит с приветственным словом и будет присутствовать при обсуждении», — сказал Родзянко.

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Он также добавил, что Хантсман направил письма, в которых отметил, что поощряет участие американских компаний в ПМЭФ.

Ранее стали известны участники пленарного заседания ПМЭФ.

Как отмечалось, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ примут участие в пленарном заседании форума.