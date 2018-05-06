Маск заявил об открытии кондитерской компании

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск рассказал о планах по открытию кондитерской компании. Об этом он написал в своем твиттере.

«Я открываю компанию по производству конфет, это будет замечательно», — написал Маск.

Ранее сообщалось, что Маск предложил использовать шар для вечеринок для сохранения второй ступени ракеты.

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«Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок», — написал Маск.

Также ранее стало известно, что акционеры компании Tesla оставили Маска без зарплаты.