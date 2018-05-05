США отменили беспошлинный ввоз более 150 видов товаров с Украины

США приостановили действие генеральной системы торговых преференций для 155 видов украинских товаров. Об этом сообщается на сайте министерства экономразвития Украины.

«Как известно, генеральная система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины. Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина ввела эмбарго на поставку минеральных удобрений из России.