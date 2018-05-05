В России появится экологический сбор на одноразовую посуду

Правительство планирует уже в 2019 году внедрить экологический сбор на одноразовую посуду. Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает РИА «Новости».

«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И, я вам скажу, в следующем году он будет введен», — сказал Иванов.

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5 мая Иванов прибыл в Ленинградскую область на берег Ладожского озера, чтобы поучаствовать в экологической акции «Чистый берег». Вместе с ним участие в сборе мусора принял глава МЧС Владимир Пучков.

Ранее Иванов рассказал, с кого будут взимать самый высокий утилизационный сбор.