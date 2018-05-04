ЦБ получил убыток в 435,3 млрд рублей по итогам 2017 года

Банк России в 2017 году получил убыток в размере 435,3 млрд руб. против прибыли в 43,745 млрд рублей годом ранее. Об этом говорится в материалах регулятора.

«В связи с образованием убытка по итогам отчетного года в сумме 435,308 млрд рублей отчисления в Резервный фонд Банка России и Социальный фонд Банка России не производились», — отмечается в отчете.

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Расходы ЦБ выросли до 758,5 млрд руб. Доходы снизились на 9,1%, до 391 млрд. руб.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ завершил основные работы по зачистке банковского сектора, полностью она завершится через 2-3 года. Количество отзыва лицензий сократилось по сравнению с прошлым годом. Также отмечается, что показатели соответствуют о восстановлении банковской системы после событий 2014-2015 годов.