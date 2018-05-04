ВТБ Капитал стал лауреатом премии британского журнала The Banker

Сделка ВТБ Капитал победила в номинации «M&A-сделка года в Азии» премии «Лучшие сделки 2018 года» журнала The Banker.

Речь идет об операции, в которой инвестбанк выступил единственным консультантом по продаже компании Essar Oil консорциуму инвесторов.

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По словам первого заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Юрия Соловьева, эта сделка, став одновременно крупнейшей прямой иностранной инвестицией и крупнейшей M&A-сделкой в Индии, безусловно, является знаковой для всего рынка страны.

Объем транзакции составил $12,9 млрд.

«Мы активно работаем в этом регионе, предоставляя лучшие решения для наших клиентов, и международный опыт ВТБ Капитал позволит нам в дальнейшем предлагать рынку наиболее оптимальные и эффективные решения», — отметил Соловьев.

Журнал определяет победителя на основе таких критериев, как сложность структуры сделки и ее реализации, инновационность и рыночная конъюнктура при осуществлении транзакции.

The Banker выпускается с 1926 года, является одним из наиболее авторитетных изданий на финансовом рынке и освещает финансовые и экономические новости, а также представляет анализ глобальных рыночных тенденций.