Силуанов рассказал о цели налога на самозанятых

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что налог на самозанятых должен позволить работающим без регистрации предпринимателям легализоваться. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Мы не преследуем здесь цель собрать никаких дополнительных налогов. Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые сегодня работают, в том числе без регистрации, в том числе без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, чтобы они могли очень простым методом, очень просто зарегистрироваться, платить налог и, по сути дела, выполнять все обязательства гражданина», — сказал Силуанов.

Реклама

Ранее Минфин предложил ввести налог на профессиональный доход, призванный вывести из теневого сектора самозанятых и граждан, которые работают без официального трудоустройства.

Как стало известно, законопроект о налоге для самозанятых, разработанный Минфином, не поступал на согласование в Минтруд.