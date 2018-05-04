В Венесуэле власти взяли под контроль крупнейший частный банк

Венесуэльское руководство приняло решение о переводе под государственный контроль крупнейшего частного банка страны Banesco на срок в 90 дней на фоне задержания группы его руководителей, сообщил вице-президент страны по финансовым и экономическим вопросам Вильмар Кастро Сотельдо, передает Reuters.

По его словам, власти страны решили пойти на подобый шаг с целью обеспечения фунционирования банка и предоставления ему услуг в полном объеме. Отмечается, что первым шагом по установлению внешнего управления банком было назначение административного совета, который возглавил заместитель министра финансов страны.

В Венесуэле по подозрению в проведении нелегальных операций с национальной валютой были задержаны 11 руководителей Banesco. Президент банка Хуан Карлос Эскотет заявил, что лично отправится в страну, чтобы добиться освобождения своих коллег и выразил готовность к тому, чтобы сдаться руководству Венесуэлы в обмен на освобождение подчиненных.