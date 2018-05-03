Россия выполнила соглашение ОПЕК+ на 95%

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия в апреле текущего года выполнила соглашение ОПЕК+ на 95,2%. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Россия в апреле достигла уровня сокращения добычи в 95,2%. Колебания добычи жидких углеводородов в апреле обусловлены повышением активности на проектах СРП», — сказал Новак.

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Он также подчеркнул, что Россия полностью привержена достижению баланса на нефтяном рынке и нивелированию факторов волатильности добычи.

Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что министерская встреча всех 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) пройдет 23 июня в Вене.

Уточняется, что встреча министерского комитета по мониторингу венского соглашения пройдет 21 июня.