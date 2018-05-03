Законопроект о создании курилок в аэропортах отправили на доработку

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что комитет направил законопроект о создании зон для курения в аэропортах на доработку. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Комитет (по охране здоровья) его рассмотрел, но должен сказать, что он (законопроект) отправлен на доработку. Мы его не отклонили, а отправили на доработку. Я могу сказать, что большинство за то, чтобы, конечно, такие места для курильщиков в аэропортах и местах большого скопления людей были», — сказал Огуль.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект о возможности организации в российских аэропортах зон для курения.