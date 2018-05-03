В кабмине поддержали идею возвращения слабого алкоголя на АЗС

Минфин и Минэкономики поддержали идею возвращения продажи слабого алкоголя на АЗС. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Минфин и Минэкономики поддержали идею владельцев независимых АЗС вернуть на них продажу слабого алкоголя. Так участники рынка надеются компенсировать падение основных доходов от продажи топлива», — сообщает издание.

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Как стало известно, это не первая попытка вернуть продажу слабого алкоголя на АЗС. В январе 2017 года такой законопроект внес в Госдуму сенатор от Астраханской области Геннадий Орденов, но документ не дошел даже до первого чтения.

Уточняется, что в феврале прошлого года правовое управление администрации президента дало на законопроект в целом отрицательный отзыв, напомнив о концепции госполитики «по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией».