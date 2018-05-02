Мэй поставили ультиматум по условиям Brexit

Британские парламентарии направили ультиматум премьер-министру Терезе Мэй с требованием отказаться от «таможенного партнерства» с ЕС после Brexit, передает «Би-би-си».

Они выступают против планов привести национальные таможенные пошлины после Brexit в соответствие с пошлинами ЕС. 30-страничный документ говорит, что «таможенное партнерство» может помешать заключать в будущем значимые соглашения.

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Также законодатели опасаются больших затрат на реализацию проекта.

В среду, 2 мая, в парламенте пройдет очередное заседание по обсуждению условий Brexit.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск предложил после Brexit заключить с Великобританией соглашение о свободной торговле по всем секторам с нулевым тарифом на товары.