Официальный курс евро снизился на 55 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России с 29 апреля снизился на 55,49 коп, до 75,20 рубля., курс доллара уменьшился на 72,63 коп., до 61,99 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам с 29 апреля, снизилась по сравнению с показателем на субботу на 64,91 коп., составив 67,94 руб.

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Фондовый рынок России открылся снижением индексов.

Индекс Мосбиржи снижался на 0,45%, до 2291,24 пункта.

Индекс РТС падал на 0,36%, до 1162,88 пункта.

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Ранее сообщалось, что бумаги En+ подскочили на 36,6%, к максимуму с 20 апреля текущего года.