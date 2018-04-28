Медведев пригласил Обаму в Россию, чтобы оценить «порванную в клочья» экономику

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригласил экс-президента США Барака Обаму приехать в Россию и посмотреть на «разорванную в клочья» российскую экономику. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Он (Барака Обама – «Газета.Ru») как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», — сказал Медведев.

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Он также подчеркнул, что Россия выработала инструменты реагирования на введение антироссийских санкций и прошла стресс-тест.

«Мы его выдержали. Экономика живет, социальная сфера развивается», — отметил Медведев.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для физических лиц за исполнение санкций США на территории России может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в мае.