В Белоруссии поддержали идею создания единого поставщика молока в Россию

Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза России Анатолий Куценко рассказал, что в Минске поддержал идею Москвы о создании единой компании-поставщика молочной продукции из Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

«Ситуацию с официальными поставками (молока) мы обсудили в рамках недавних переговоров Минсельхоза России с белорусскими коллегами, на долю которых приходится более 70% импорта сухого молока. Договорились о единых подходах к формированию общего рынка молока, в том числе к согласованию балансов поставок молока и молочных продуктов», — заявил Куценко.

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По его словам, Минск поддержал российскую инициативу по использованию одной компании, которая будет следить за количеством и качеством поставок.

В свою очередь начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов заявил, что аграрные ведомства двух стран продолжат переговоры по вопросу создания единого поставщика. По его словам, быстрого решения вопроса ожидать не стоит, поскольку функционирование такой структуры «не совсем укладывается в существующую законодательную базу».

Ранее сообщалось, что Москва обсуждает с Минском создание единого трейдера для поставок молока.