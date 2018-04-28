«Известия»: госкомпании переведут на закупку топлива по рыночным ценам

Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин заявил, что до конца 2018 года госкомпании и ведомства переведут на закупку топлива по рыночным ценам. Об этом пишет газета «Известия».

По его словам, ведомство предлагает привязать максимальную стоимость контрактов на поставку топлива к рыночным индикаторам.

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Голомолзин также добавил, что в настоящее время подобные договоры заключаются через тендеры по свободной схеме, когда цены на поставки определяются посредством конкуренции участников торгов.

По данным издания, ФАС разработала соответствующую методику определения цены, которая строится на средней биржевой стоимости топлива в месяц перед началом поставок.

Как отмечается, в ближайшее время методика будет направлена на согласование в Банк России.

Ранее сообщалось, что в России выросла средняя стоимость бензина.