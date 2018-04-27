«Сумма» приостановила все переговоры по продаже НМТП

Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова заявила о приостановке всех переговоров по продаже НМТП до выяснения ситуации с акционером. Об этом сообщает RNS.

«В последние недели группа «Сумма» не делала предложений о сделке по НМТП ни «Роснефти», ни кому-либо ещё из возможных покупателей. Основной акционер «Суммы» в настоящее время находится под арестом, полномочий для проведения подобных сделок у руководства холдинга нет, в связи с чем все переговоры приостановлены до прояснения ситуации», — рассказали в «Сумме».

Реклама

Ранее в компании «Транснефть» прокомментировали ситуацию вокруг Новороссийского морского торгового порта (НМ­ТП).

31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая 2018 года совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и главу компании «Интекс» Артура Максидова.