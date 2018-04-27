В Москве ограничат продажу алкоголя

В Москве алкогольную продукцию нельзя будет приобрести в местах массовых гуляний в праздничные дни. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«В праздничные выходные, с 29 апреля по 2 мая, и в День Победы, 9 мая, в столице ограничат продажу алкоголя. Купить спиртное нельзя будет в магазинах, расположенных поблизости от мест массовых гуляний — пешеходных улиц, площадей и парков», — сказано в заявлении.

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Уточняется, что запрет будет действовать на все виды алкогольных напитков, в том числе и на пиво.

«Ограничение продажи алкоголя в праздничные дни необходимо для предотвращения травматизма среди отдыхающих, а также с целью профилактики правонарушений», — пояснил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше пить алкоголь.