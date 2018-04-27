В аэропортах Москвы запретили лежать на сиденьях и передвигаться на животных

Мособлдума приняла поправки, которые позволят выписывать штрафы за нарушение правил поведения в московских аэропортах. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

«(Запрещается) нахождение в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях, напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках, а также сидение на напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках», — сказано в документе.

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Также в аэропортах запрещается «передвижение по территории аэровокзального комплекса верхом на животных, на портативном электротранспорте («гироскутере», «сигвее», «моноколесе»), на велосипедах, самокатах, роликовых коньках».

Помимо этого, в документе сказано, что нарушением является прослушивание музыки без наушников. Также посетителям аэропорта запрещается «купаться или принимать душ, а также стирать и переодеваться в местах, не предназначенных для этих целей».

Указанный закон вводит административное наказание за нарушение правил. Штрафы предусмотрены в размере от 100 до 500 руб. для граждан, от 1 до 2 тыс. руб. для должностных лиц и от 2 до 4 тыс. руб.— для юридических.