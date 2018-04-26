Официальный курс евро вырос на 85 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 85,31 коп., до 76,18 руб., курс доллара вырос на 85,33 коп., до 62,60 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 85,32 коп., составив 68,71 руб.

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Ранее сообщалось, что немецкие компании оценили ущерб от антироссийских санкций США в €1,5 млрд.

Бизнесмены подчеркнули, что немецкие компании ощущают прямое воздействие санкций из-за бизнеса, который они ведут с российскими компаниями и гражданами.

Как стало известно, Россия рассчитывает на поддержку ЕС против санкций США.