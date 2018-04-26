Немецкие компании оценили ущерб от антироссийских санкций США в €1,5 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе Российско-германской внешнеторговой палаты.

«Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро и могут составить до €377 млн. Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее €0,82 млрд. При наихудшем сценарии потери опрошенных компаний могут составить почти €1,5 млрд», — сказано в заявлении.

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Бизнесмены подчеркнули, что немецкие компании ощущают прямое воздействие санкций из-за бизнеса, который они ведут с российскими компаниями и гражданами.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Германия намерена «выразить озабоченность» в связи с санкциями США против России.