В торгпредстве России рассказали о поддержке со стороны британского бизнеса

Торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов заявил, что возможное закрытие российского торгпредства в Лондоне ударит по бизнесу в обеих странах, передает РИА «Новости».

«Мне затруднительно комментировать слухи. Могу лишь сказать, что такой шаг Лондона, если он действительно будет предпринят, ударит и по российским, и по британским деловым кругам и еще сильнее усугубит и так мало позитивную ситуацию», — сказал Абрамов.

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По его словам, после высылки российских дипломатов с британской территории в ведомстве получили поддержку со стороны представителей британского бизнеса.

«Это были в основном те бизнесмены, кто активно ведет бизнес в России. Те, кто видит реальную картину и ситуацию на российском рынке, и видят к себе хорошее отношение в России. Поэтому их видение отличается от официальной позиции», — рассказал Абрамов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает провокацией сообщения о возможном закрытии торгового представительства России в Лондоне.