Путин обсудит с Матвиенко и Володиным реализацию послания парламенту

Президент России Владимир Путин 27 апреля обсудит на встрече с председателями Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным меры по реализации послания Федеральному собранию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«На встрече с участием сопредседателей — председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Государственной Думы Вячеславы Володина — основными темами обсуждения станут меры по реализации послания президента России Федеральному Собранию России от 1 марта 2018 года представительными органами государственной власти, законодательное обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи и развитие цифровой экономики в регионах», — заявили в пресс-службе Кремля.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Россия несмотря на возможные помехи извне реализует задачи, которые были поставлены президентом в послании Федеральному собранию.