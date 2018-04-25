Росфинмониторинг: российские чиновники связаны с сомнительными операциями в офшорах

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомство выявило сомнительные операции, проведенные через офшоры, которые связаны с российскими чиновниками. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С участием подконтрольных российским гражданам юридических лиц выявлено множество сомнительных операций коопераций на общую сумму в несколько миллиардов рублей. Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса», — сказал Чиханчин.

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Он также добавил, что результаты расследования направлены в правоохранительные органы.

Ранее в Росфинмониторинге сообщили, что в России существенно снизились объемы незаконной обналички.