Сенаторы США потребовали от банков раскрыть информацию о российских олигархах

Американские сенаторы Шелдон Уайтхаус и Джинн Шахин потребовали от крупнейших банков в мире раскрыть их связи с российскими «олигархами». Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно, письмо сенаторов было направлено трем банкам США: Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским: Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

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«Учитывая их богатство и отношение к своему государству, многие олигархи в России либо имеют политическое влияние, либо значительно ему подвержены», — сказано в послании сенаторов.

Уточняется, что банки должны будут сообщить, проводили ли они за пять лет проверку на наличие счетов, которые могут быть подконтрольны кем-то из «кремлевского списка».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в России нет Олигархов.