Крым перенес дату введения курортного сбора

Госсовет Крыма принял решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение было принято единогласно 66 депутатами.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко обозначил несколько причин переноса сроков введения курортного сбора на 2019 год.

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«Мы получили большое число обращений от бизнеса с просьбой не вводить его сейчас. Второе: это изменение транспортных потоков в связи со скорым открытием моста и появлением нового терминала аэропорта. Третье: мы думаем, что увеличим за это время базу агентов по сбору. И, наконец, неурегулированные моменты администрирования сбора и его оплаты», — сказал Волченко.

Ранее сообщалось, что депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли изменения в закон о введении курортного сбора в регионе.