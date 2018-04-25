«Нафтогаз» о «Северном потоке — 3»: в России появился новый вид спорта
«Нафтогаз Украины» раскритиковал идею «Газпрома» о реализации проекта «Северный поток — 3».
«В России появился новый вид спорта — укладка ненужных труб», — заявил «Нафтогаз» в фейсбуке.
Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что «Газпром» может построить «Северный поток — 3», если ЕС подтвердит потребность в российском газе.
В свою очередь директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал заявление «Газпрома» о том, что компания не исключает строительства «Северного потока — 3».