На Украине появятся монеты с изображением Крыма

Национальный банк Украины выпустит серию памятных монет с изображением Крыма. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Тираж составит 45000 штук, ее номинал будет равен пяти гривнам.

На монете изображена композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), на фоне стилизованных волн — античный корабль, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу — гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты и цветы горной лаванды.

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Монета будет выпущена 25 апреля.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.