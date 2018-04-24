Генпрокуратура приступила к рассмотрению жалобы Минздрава на ФАС

Генпрокуратура России начала рассматривать жалобу Минздрава о несоблюдении работниками ФАС законодательства при проверке министерства. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«В Генеральной прокуратуре России организовано рассмотрение обращение статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения России Костенникова Д. В. о несоблюдении работниками ФАС России законодательства при проверке в отношении Минздрава», — заявили в ведомстве.

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Также в Генпрокуратуре уточнили, что обращение будет рассмотрено в установленные законом сроки.

Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев сообщил, что регулятор уверен, что Генпрокуратура поддержит ведомство в случае подачи жалобы со стороны Минздрава на ФАС.