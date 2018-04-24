Мантуров не исключил временный переход «Русала» под госконтроль

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что временный переход «Русала» под контроль государства возможен. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Такое не исключается, но каких-то предметных обсуждений пока на этот счет не было», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, возможен ли временный переход под контроль государства или выкуп доли госбанком.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявления о возможности снятия санкций с «Русала» пока носят гипотетический характер.

Пресс-секретарь добавил, что президент России Владимир Путин не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию с «Русалом».