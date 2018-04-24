В «большой семерке» заявили о возможном ужесточении антироссийских санкций

Главы МИД стран «большой семерки» заявили, что против России могут быть введены новые санкции из-за ситуации в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией Минских договоренностей. Эти санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют», — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел G7.

Ранее сообщалось, что G7 обвинила Россию в «дестабилизирующем поведении». Также главы МИД стран «большой семерки» приняли сторону Великобритании в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.