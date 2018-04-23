ВЭБ намерен до конца года присоединить «Глобэкс» к Связь-банку

Глава ВЭБа Сергей Горьков заявил, что наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил объединение двух банковских «дочек» госкорпорации — «Глобэкса» и Связь-банка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Был рассмотрен ряд вопросов. Из вопросов было, как мы несколько раз говорили, трансформация банков «Глобэкс» и Связь-банк путем объединения… Набсовет принял положительное решение, в соответствии с которым начинается процесс объединения», — сказал Горьков.

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Он также добавил, что процесс объединения дает возможность оптимизации затрат 2,8-3 млрд руб.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что он утвердил программу «фабрика проектного финансирования».

Он также добавил, что будут подписаны ключевые соглашения о сотрудничестве Внешэкономбанка и коммерческих банков.