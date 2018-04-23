Быстринский ГОК поставил первую партию продукции в Китай

Быстринский горно-обогатительный комбинат( Быстринский ГОК) произвел отгрузку первой партии продукции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Норникеля. 1,5 тыс. тонн медного концентрата отправлены контрагентам компании в Китай. До конца апреля будут отгружены еще 3 тыс. тонн.

«Мы считаем поставку первой партии медного концентрата очень важным шагом в развитии всего Быстринского проекта и свидетельством успешной реализации поставленных перед горно-обогатительным комбинатом задач», — заявил первый вице-президент, операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко. — «В ближайшие месяцы комбинат планирует отправить потребителям и первую партию железорудного концентрата».

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«В настоящее время приоритетным рынком сбыта продукции Быстринского ГОКа является Китай, но в планах компании вывод нашей продукции и на другие азиатские рынки. «Норникель» также прорабатывает вопрос о поставках магнетитового и медного концентрата российским потребителям», — заявил старший вице-президент — руководитель блока сбыта, коммерции и логистики компании «Норникель» Сергей Батехин.

Быстринский ГОК был построен «Норникелем» в труднодоступной части Забайкальского края в конце 2017 года и в настоящее время работает в режиме пуско-наладки. В 2018 году компания запланировала поэтапный ввод предприятия в эксплуатацию. По планам Норникеля, в 2019 году, с выходом на проектную мощность, Быстринский ГОК будет производить ежегодно около 3 млн тонн. 50% плюс 1 акцией Быстринского ГОКа владеет «Норникель», 36,7% принадлежит инвестиционному фонду CIS Natural Resources Fund, и 13,3% — китайской Highland Fund.