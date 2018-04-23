Минэнерго оценило суммарные инвестиции в газификацию в России

Заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов заявил, что суммарные инвестиции в газификацию в России в 2018 году составят 85 млрд руб. Об этом сообщает журнал «Нефтегазовая вертикаль».

«В текущем году работа (по газификации) будет продолжена, планируемый объем инвестиций составляет около 85 млрд руб, в том числе средства «Газпрома» — 36,7 млрд руб», — сказал Молодцов.

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Он также добавил, что в 2018 году планируется построить 82 объекта протяженностью порядка 1,3 тыс. км в 22 регионах России. Будут созданы условия для газификации порядка 200 населенных пунктов, порядка 30 тыс. домовладений и квартир.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы одобрил законопроект, упрощающий газификацию частного сектора.