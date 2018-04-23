Банки Латвии ввели ограничения против подсанкционных бизнесменов России

Санкции США, которые были введены против российских бизнесменов, привели к оттоку капитала из Латвии. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что из-за антироссийских санкций латвийские банки прекратили отношения с попавшими под санкции россиянами и российскими организациями.

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«В списке (с кем прекращаются отношения) содержались несколько фигурантов из санкционного списка», — сказал руководитель комиссии рынка финансов и капитала Латвии Петерс Путниньш.

Он не стал называть конкретные имена.

Ранее заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов сообщил, что Федеральная антимонопольная служба не наблюдает сильного сокращения инвестиционной активности на российском рынке на фоне санкций.