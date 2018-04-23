ЦБ купил для Минфина валюту на 17,5 млрд рублей

Банк России 19 апреля приобрел валюту на внутреннем рынке в интересах Минфина на 17,5 млрд руб. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

Минфин анонсировал планы с 6 апреля по 8 мая покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 млрд руб. в день, суммарно направив на эти цели 240,7 млрд руб. Однако 9 апреля регулятор приостановил эти операции на фоне резкого ослабления рубля из-за санкций США.

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Ранее сообщалось, что Банк России купил валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина на 17,8 млрд руб.

ЦБ возобновил 17 апреля покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва, связанного с волатильностью на рынке.