Макрон сравнил пошлины США на сталь и алюминий из ЕС с торговой войной

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что возможное введение американской стороной пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза (ЕС) сравнимо с торговой войной. Об этом политик заявил в интервью Fox News.

Макрон выразил надежду на то, что после 1 мая американский лидер Дональд Трамп не станет вводить пошлины на сталь и алюминий из ЕС.

Реклама

«Посмотрим, что он (Трамп. — Газета.Ru) решит 1 мая. Вопрос в том, в чем ваши приоритеты», — сказал Макрон.

По его словам, с союзниками не ведут торговых войн.

Ранее сообщалось, что Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно для Евросоюза и ряда других стран.