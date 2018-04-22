ЕС и Мексика достигли договоренности по соглашению о свободной торговле

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем в своем твиттере сообщила о достижении принципиальной договоренности по соглашению о свободной торговле Евросоюза и Мексики.

«Сегодня мы завершили сделку с Мексикой! Современное и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле менее чем за два года. Удача для наших потребителей и предпринимателей. ЕС и Мексика стали партнерами по серьезной, регулируемой правилами торговле», — написала Мальмстрем.

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Для того, чтобы соглашение вступило в силу, после того, ка к оно будет готово, его необходимо будет одобрить Совету ЕС и Европарламенту.

Ранее сообщалось, что Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно для Евросоюза и Мексики.