Генсек ОПЕК ответил на обвинения Трампа

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об искусственном завышении цен на нефть. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас нет никакой цели по ценам на нефть, ни у ОПЕК, ни у стран, не входящих в ОПЕК, участвующих в совместных усилиях по стабилизации рынка. И мы много раз уже об этом говорили, даже сегодня», — сказал Баркиндо.

Реклама

Он также подчеркнул, что «ОПЕК позиционирует себя как друзья США».

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.

Мировые цены на нефть снижаются после обновления рекордов с 2014 года.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26%, до $73,59 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,31%, до $68,08 за баррель. На этой неделе Brent преодолел отметку в $74, WTI — $69 за баррель.