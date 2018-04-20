Жириновский предложил вывести российское золото из США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна вывести свои золотые запасы из США. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Турция вывела свои золотые запасы из США, и это можно только приветствовать. Мы тоже должны возвращать все наши авуары домой», — сказал Жириновский.
Он подчеркнул, что на данный момент Россия владеет облигациями госдолга США на $90 млрд, а в целом российские иностранные вложения оцениваются в $400 млрд.
«И наши чиновники объясняют это тем, что якобы за границей эти деньги приносят больше дивидендов, а также застрахованы от нашей внутренней коррупции. Это, конечно, ужасно порочная логика», — добавил Жириновский.
Ранее сообщалось, что Центральный банк Турции вывел в прошлом году из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв.