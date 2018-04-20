Генсек ОПЕК рассказал, когда пройдет министерская встреча ОПЕК+

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что министерская встреча всех 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) пройдет 23 июня в Вене. Об этом сообщает РИА «Новости».

«После заседания министерского комитета по мониторингу ОПЕК+ пройдет общая министерская конференция стран ОПЕК и не ОПЕК 23 июня», — сказал Баркиндо.

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Уточняется, что встреча министерского комитета по мониторингу венского соглашения пройдет 21 июня.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что цены на нефть искусственно завышены.

Мировые цены на нефть снижаются после обновления рекордов с 2014 года.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26%, до $73,59 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,31%, до $68,08 за баррель. На этой неделе Brent преодолел отметку в $74, WTI — $69 за баррель, оба значения являются максимальными с ноября-декабря 2014 года.