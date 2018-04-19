Суд арестовал бывшего вице-президента «Росгосстраха» Хачатурова

Виталий Аньков/РИА «Новости»

Лефортовский суд арестовал бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как стало известно, Хачатурова подозревают в растрате.

Сергей Хачатуров — младший брат экс-владельца компании Данила Хачатурова.

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По данным из карточки дела базы данных Лефортовского суда Москвы, арестовали Хачатурова 18 апреля.

Ранее СМИ сообщали, что в офисе «Росгосстрах Жизнь» прошли следственные действия.

В 2017 году совет директоров «Росгосстраха» одобрил допэмиссию на 4,6 млрд руб.