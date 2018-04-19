Siemens предложила помощь России в разработке турбин большой мощности

Президент Siemens в России Дитрих Меллер заявил, что срок разработки российскими компаниями собственных турбин большой мощности может составить минимум пять лет. Об этом сообщает RNS.

«Мы считаем, что разработка таких турбин занимает пять лет и больше. Это требует серьезных инвестиций в НИОКР, сотни миллионов евро», — сказал Меллер.

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Он также добавил, что в этой связи немецкий концерн предлагает России совместную работу.

«Я надеюсь, что мы можем продолжить работу с таким игроком, как «Силовые машины». Siemens предлагает работать на основе объединенных компетенций», — отметил Меллер.

Ранее сообщалось, что в России сломалась первая отечественная газовая турбина большой мощности.