Шохин высказался за мораторий на изменение налоговой системы до 2024 года

Глава РСПП Александр Шохин выступает за очередной мораторий на изменение налоговой системы до 2024 года. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

Отвечая на вопрос о том, как долго стоит продолжать обсуждать варианты изменений налоговой системы, Шохин отметил, что в настоящее время наибольший интерес представляет роль налогов, стимулирующая инвестиционный процесс.

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«Я считаю, что если мы зафиксируем 30% как постоянную ставку страховых взносов, это уже бы повысило предсказуемость этой системы. Если же мы повысим НДС или введем налог с продаж, то это приведет к сужению спроса. У нас только-только начали расти реальные доходы населения. До этого они несколько лет только снижались. Теоретически можно перераспределить нагрузку в сторону косвенных налогов, но сейчас для этого не самое подходящее время», — отметил глава РСПП.

По его словам, решение по налоговой модели не должно нарушить действующую модель.

«А решение, на самом деле, состоит в том, что какое бы решение или отсутствие решения ни имело место, нам лучше его заморозить не на год-два, а до 2024 года как минимум», — сказал Шохин.

Глава РСПП отметил при этом, что не считает, что наша налоговая система совсем неэффективна.

«Она по многим параметрам лучше налоговых систем, существующих в ряде других стран. Донастраивать ее, безусловно, нужно. Мы как раз и предлагаем правительству думать на эту тему», — заявил Шохин.

Подробнее читайте в интервью главы РСПП «Газете.Ru».